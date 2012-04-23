胡锦涛盛赞中朝友谊 支持金正恩

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透北京4月23日电---中国国家主席胡锦涛周一称，将巩固和发展中朝友好合作关系，并对朝鲜新领导人金正恩表示支持。朝鲜日前发射火箭招致国际社会谴责，并且有进行第三次核试验的可能。
新华社报导，胡锦涛在会见朝鲜劳动党国际部部长金永日时作出上述表示。新华并未提及朝鲜的火箭发射和核项目。
胡锦涛表示：“中朝传统友谊是两党两国老一辈革命家亲手缔造和培育的，是我们共同的宝贵财富。不断巩固和发展中朝友好合作关系是中国党和政府坚定不移的方针。”
胡锦涛的话表明，尽管朝鲜发射火箭导致地区形势紧张，并且有可能进行第三次核试验，中国将继续支持朝鲜。
“我们相信，在金正恩同志领导下，朝鲜劳动党和政府一定能够带领朝鲜人民团结奋斗，开拓进取，在建设社会主义强盛国家事业中不断取得新成就，”胡锦涛说道。
胡锦涛侧面提到朝鲜面临的地区紧张局势，称中朝应该加强在重大国际和地区问题上的战略沟通和协调，以“实现东北亚长治久安”。（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
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