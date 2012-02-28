中国证实与朝方商讨粮食援助等问题

路透北京2月27日电---中国外交部发言人洪磊周一在例行记者会上称，中国同朝鲜外交部负责人上周进行了接触，双方讨论了中方向朝提供粮食援助问题，同时还呼吁其他国家向朝鲜提供各种形式的支持与帮助。

随着朝鲜与韩国及其他美国盟友的关系恶化，中国对该国的经济、能源和政治援助变得愈加重要，但中方很少对此类接触予以证实。

洪磊称，“两国外交部负责人上周进行了接触，就双边关系和共同关心的国际地区问题交换了意见。”

“双方还讨论了中方向朝提供粮援问题。”

洪磊在记者会上未透露援助数量及时间方面的详情，但呼吁其他国家向朝鲜提供支持和帮助。

“中方一直在向朝鲜提供力所能及的援助。我们也欢迎有关各方和国际社会向朝提供各种形式的支持与帮助。这有助於朝鲜克服暂时的困难，”他说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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