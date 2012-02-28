中国证实与朝方商讨粮食援助等问题

韩国检方增加对三星集团领导人李在镕的起诉指控
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透北京2月27日电---中国外交部发言人洪磊周一在例行记者会上称，中国同朝鲜外交部负责人上周进行了接触，双方讨论了中方向朝提供粮食援助问题，同时还呼吁其他国家向朝鲜提供各种形式的支持与帮助。
随着朝鲜与韩国及其他美国盟友的关系恶化，中国对该国的经济、能源和政治援助变得愈加重要，但中方很少对此类接触予以证实。
洪磊称，“两国外交部负责人上周进行了接触，就双边关系和共同关心的国际地区问题交换了意见。”
“双方还讨论了中方向朝提供粮援问题。”
洪磊在记者会上未透露援助数量及时间方面的详情，但呼吁其他国家向朝鲜提供支持和帮助。
“中方一直在向朝鲜提供力所能及的援助。我们也欢迎有关各方和国际社会向朝提供各种形式的支持与帮助。这有助於朝鲜克服暂时的困难，”他说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。