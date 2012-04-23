戴秉国会见朝鲜劳动党代表团 称中方愿推动两国关系发展

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透北京4月23日电---中国国务委员戴秉国周日会见朝鲜劳动党代表团时表示，中方愿推动中朝友好合作关系发展到新的更高水平，并相信朝鲜在金正恩领导下会不断取得新的成就。
中国外交部在其网站发表声明称，戴秉国在北京会见了由朝鲜劳动党中央政治局候补委员、中央书记、国际部部长金永日率领的朝鲜劳动党代表团。
声明显示，戴秉国在会见时没有提及朝鲜4月13日失败的火箭发射。
戴秉国表示：“中朝传统友谊是两党两国和两国人民的宝贵财富，中方愿同朝方共同努力，推动中朝友好合作关系发展到新的更高水平。”
他表示相信，“在朝鲜劳动党第一书记金正恩同志领导下，朝鲜党、政府和人民一定会在推进强盛国家建设的事业中不断取得新的成就。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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