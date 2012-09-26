中国投资者对朝鲜经济特区反应冷淡

路透北京9月26日电（记者 Ben Blanchard/Langi Chiang）---投资者周三对朝鲜与中国合作建立的两个经济特区反应冷淡，因担忧朝鲜的稳定以及缺乏银行等基础设施。

位於朝鲜东海岸的罗先和中朝边境以西的黄金坪两个经济特区希望吸引中国和其他国家的投资，帮助朝鲜政府克服核试验引发的严厉国际制裁。

朝鲜新任领导人金正恩也希望实现2012年将朝鲜打造成“繁荣”国家的承诺。

大连服装企业大杨创世董事长李桂莲在北京听完中朝两国官员的陈述後，当被问及是否被说服时，语气强硬的说“没有”。

“目前不考虑。我们可能去黄金坪考察一下，不过我认为我们不会投资。”

“投资首先要考虑环境。如果环境有问题，大家不可能投钱。”李桂莲对路透表示。

一些敢于投资朝鲜的中国企业已经後悔。海城市西洋钢铁有限公司称，在朝鲜投资的铁精粉选矿厂是个“噩梦”，指责朝鲜政府违反该国的投资法。

朝鲜承诺低税收和部分经济特区免签证等优惠条件，不过缺乏细节。

“我们希望两国政府能够给予更多支持，并加快落实相关政策，为企业创造更好的条件。我们希望看到更多细节。”招商局蛇口工业区总经理杨天平表示。

黑龙江宁安农场在罗先种植大米，场长王连河对路透表示，当地人的月基本工资只要80美元，但当地缺乏中国的银行令业务更为复杂。

“作为首批外来企业，我们享受当地的特殊谷物贸易政策，并进入旅游和矿产行业。这些是我们未来发展的方向，”王连河对路透称。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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