王毅称中日关系困难局面是日方造成

路透北京11月22日 - 中国外交部长王毅近日作专题报告，谈到朝鲜半岛问题时表示，中方决不允许在自己家门口生乱生事。

朝鲜今年2月进行第三次核试验后，中朝关系降温，中国于3月时支持联合国对朝制裁决议，但中国仍是朝鲜最大的贸易伙伴。

王毅在专题报告中称：“中方决不允许在我们自己家门口生乱生事，决不接受中国的发展进程再度受到干扰和打断。”他重申中国坚持推进半岛无核化进程，坚持通过对话解决问题，坚持维护半岛和平与稳定。

谈到中日关系时，王毅说道：“当前中日关系的困难局面是日方引发和造成的，不是我们希望看到的。日方应正视现实，谨言慎行，不要再做有损中国主权权益的事情。”

他表示：“日本军国主义当年发动的侵略战争给亚洲国家带来了深重灾难。只有以史为鉴，才能开辟未来，只有坚持和平走向，才能得到邻国信任。”

谈到中美关系时，王毅重申中国国家主席习近平提出的“新型大国关系”。（完）

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