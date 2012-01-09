中韩核谈代表将在北京商讨朝核问题

路透北京1月9日电（记者 Chris Buckley）---韩联社周一报导称，在韩国总统李明博访问中国期间，中韩核谈代表将在北京会面商讨朝鲜核问题。

报导引述韩国一位官员的说法称，六方会谈韩国首席谈判代表林成南（Lim Sung-nam）与中国政府朝鲜半岛事务特别代表武大伟，将就朝鲜去核化举行会谈。

面对朝鲜在金正日去世後进入金氏家族第三代领导人统治时期，韩国方面表示，该国今年的首要外交政策目标是维持朝鲜半岛稳定。

中国媒体在李明博访问前就曾报导称，中韩两国未来数月有望启动贸易协定谈判，达成更密切的经济关系，缩小两国的政治不信任。

李明博在访问期间将与中国国家主席胡锦涛及其他领导人会晤。《中国日报》报导称，两国正在考虑启动包括日本在内的三方自由贸易协定和中韩贸易协定谈判。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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