中朝举行朝火箭发射後最高级别会议

路透北京4月21日电---据新华社报导，中国与朝鲜周六举行了自朝鲜发射火箭以来的最高级别会议，与会双方就朝鲜半岛局势等问题交换了看法。

报导称，中国中联部部长王家瑞与朝鲜劳动党中央政治局候补委员、中央书记、国际部部长金永日在北京举行中朝两党战略沟通机制第二次会议。

“双方就进一步发展中朝两党交流合作及朝鲜半岛局势等共同关心的国际和地区问题深入交换了看法。”

中国通过两党沟通机制、而非传统的外交途径，与朝鲜进行了多次高级别接触。本次会议是两国自朝鲜不顾国际社会压力在4月13日发射火箭後举行的级别最高的一次。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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