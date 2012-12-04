中韩同意鼓励双边贸易使用人民币和韩元结算

路透首尔12月4日电---韩国企划财政部和央行周二称,韩国已与中国达成协议,将用590亿美元的货币互换协议来鼓励在双边贸易中使用韩元及人民币.

韩国企划财政部和韩国央行在一份联合声明中称,两国央行将於本月稍晚开始通过银行向贸易企业贷出人民币和韩元,以用於贸易票据的结算.

中韩两国於去年年底签署货币互换协议,规模为64万亿韩元(590亿美元),或3,600亿元人民币.

中国是韩国最大的出口市场,占韩国出口总规模的约四分之一.但以人民币或韩元进行支付的规模只约占3%,大部分交易仍以美元结算.

世界贸易组织(WTO)数据显示,中国是全球第一大出口国,韩国则位列第七,去年两国出口量合计占全球商品出口的13%.

中国已与一些国家签署了一系列双边货币协议,以推动在跨境交易与投资活动中扩大使用人民币.(完)

--编译 侯向明/梁睿雪;审校 张涛

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