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时事要闻 | 2012年 3月 1日 星期四 08:58 BJT

朝鲜决定暂停核活动 中国表示欢迎

路透北京3月1日电---朝鲜和美国分别宣布朝美第三次高级别会谈成果，称双方达成协议，朝鲜决定暂停核试验、远程导弹试射及铀浓缩活动。中国周四对此表示欢迎。

中国外交部发言人洪磊答记者问时表示，中方将与有关各方共同努力，推动重启六方会谈。

洪磊称：“我们欢迎朝美改善关系，为维护半岛和平稳定作出贡献。”

“中方愿与有关各方共同努力，继续推进六方会谈进程，为实现半岛和东北亚地区长治久安发挥建设性作用。”（完）

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