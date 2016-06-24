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中国财经 | 2016年 6月 24日 星期五 16:58 BJT

中国央行：银行间外汇市场将开展人民币对韩元直接交易

路透北京6月24日 - 中国外汇交易中心周五宣布，在银行间外汇市场开展人民币对韩元直接交易。称在遵循市场原则的基础上开展人民币对韩元直接交易，是中韩两国共同推动双边经贸关系进一步向前发展的重要举措。

刊登在央行网站的新闻稿并称，开展人民币对韩元直接交易，有利于形成人民币对韩元直接汇率，降低经济主体汇兑成本，促进人民币与韩元在双边贸易和投资中的使用，有利于加强两国金融合作，支持中韩之间不断发展的经济金融关系。中国央行对此予以积极支持。（完）

浏览详情，请点选中国央行网站：here

(发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)

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