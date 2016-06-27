首笔人民币对韩元直接交易达成 韩元有望被纳入CFETS指数

路透北京6月27日 - 按市值计中国第四大银行--中国银行601988.ss(3988.HK)周一称，与韩国友利银行（中国）有限公司完成银行间首笔人民币对韩元直接交易。有分析指出，随着人民币韩元直接交易开启，韩元或将被纳入人民币指数中。

中行网站公告称，发展人民币对韩元直接交易，将有利于形成人民币对韩元直接汇率，降低交易汇兑成本，助力中韩经济金融关系深入发展，也有助于进一步拓展人民币在亚洲地区贸易往来及国际经济金融市场的使用广度与深度。

某大行外汇交易人士表示，韩国是亚洲经济最发达的国家和地区之一，韩元的重要性不言而喻，“在未来的某个时刻被纳入也并不意外。”

华侨银行报告也指出，随着直接交易开始，韩元有望被纳入人民币指数；但上周五韩元对美元贬值2.5%，成为表现最差的亚洲货币，意味着当人民币指数纳入韩元后，波动率将变大。

巴克莱银行此前发布报告预计，韩元有望于6月成为CEFTS货币篮子中的第十四种货币。“即使按照官方定义，样本货币权重计算考虑转口贸易因素，韩元也不应该没有一席之地。”

报告并指出，纳入韩元在为CEFTS人民币汇率指数带来实质性变化的同时，也给人民币兑美元迈向更大的贬值提供了理由，并给中国外汇政策带来不确定性。

上周五英国脱欧超出市场预期，引发全球金融市场动荡以及避险情绪飙涨，与人民币相比，韩元的确呈现较大波动。当天韩元兑美元跌幅达16%，创2011年10月以来新低；人民币兑美元即期收盘则大跌0.56%至逾五年半新低。

周一人民币兑美元即期早盘盘初跌破6.64关口，较上日收盘价跌0.38%；韩元早盘贬值1.29%。

中国外汇交易中心上周五宣布，在银行间外汇市场开展人民币对韩元直接交易；刊登在央行网站的新闻稿并称，这有利于降低经济主体汇兑成本，促进人民币与韩元在双边贸易和投资中的使用，加强两国金融合作。（完）