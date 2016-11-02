中国向朝鲜水灾提供2000万元人民币紧急人道主义援助--商务部

潘基文支持率在韩国总统热门人选调查中排第二--盖洛普韩国
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透北京11月2日 - 中国商务部周三称，今年9月初，朝鲜东北部地区发生严重水灾，造成大量人员伤亡和重大财产损失。根据朝方要求，中国政府决定向朝鲜政府无偿提供2000万元人民币紧急人道主义物资援助，用于帮助朝鲜开展紧急救灾和灾后恢复重建。
中国外交部部长王毅在今年三月两会（中国人大和政协会议）期间曾表示，中国和朝鲜半岛山水相连、休戚与共。中朝关系是有着深厚友好传统的国与国之间的正常关系。中国既重情义，也讲原则。
"应该清楚地看到，无核才能和平，对话才是出路，合作才能共赢。"王毅说。（完）
(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。