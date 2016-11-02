中国向朝鲜水灾提供2000万元人民币紧急人道主义援助--商务部

路透北京11月2日 - 中国商务部周三称，今年9月初，朝鲜东北部地区发生严重水灾，造成大量人员伤亡和重大财产损失。根据朝方要求，中国政府决定向朝鲜政府无偿提供2000万元人民币紧急人道主义物资援助，用于帮助朝鲜开展紧急救灾和灾后恢复重建。

中国外交部部长王毅在今年三月两会（中国人大和政协会议）期间曾表示，中国和朝鲜半岛山水相连、休戚与共。中朝关系是有着深厚友好传统的国与国之间的正常关系。中国既重情义，也讲原则。