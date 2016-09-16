中国称愿就朝鲜半岛局势变化作出必要反应 反对单边制裁

潘基文支持率在韩国总统热门人选调查中排第二--盖洛普韩国
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透北京9月15日 - 中国外交部部长王毅周三与日本外相岸田文雄通电话，重申中方反对朝鲜核试的明确立场，表示中方愿同联合国安理会成员一道，就半岛局势出现的新变化作出必要反应。
外交部网站发布的新闻稿并称，在各方聚焦安理会这一权威渠道情况下，中方反对采取无助于解决问题的单边制裁。
“任何情况下都不应放弃促谈努力，当前局势使重启对话更具紧迫性和必要性。”新闻稿援引王毅称。
他并指出，中日关系正处于不进则退的关键阶段，望日方多做有利于改善两国关系的事，多做有利于维护海上稳定的事。
当前美日韩三国正在推动联合国安理会对朝鲜实施新的严厉制裁，因朝鲜上周五进行了第五次、也是规模最大的一次核试验。此次核试验无视联合国制裁；联合国3月决定对朝鲜施加更严厉的制裁措施。
中国支持3月的制裁决议，但这次反对实施新的严厉制裁；之前美、韩决定在韩国境内部署萨德反导系统，而这是中国坚决反对的。（完）
(发稿 马蓉; 审校 林高丽)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。