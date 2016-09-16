中国称愿就朝鲜半岛局势变化作出必要反应 反对单边制裁

路透北京9月15日 - 中国外交部部长王毅周三与日本外相岸田文雄通电话，重申中方反对朝鲜核试的明确立场，表示中方愿同联合国安理会成员一道，就半岛局势出现的新变化作出必要反应。

外交部网站发布的新闻稿并称，在各方聚焦安理会这一权威渠道情况下，中方反对采取无助于解决问题的单边制裁。

“任何情况下都不应放弃促谈努力，当前局势使重启对话更具紧迫性和必要性。”新闻稿援引王毅称。

他并指出，中日关系正处于不进则退的关键阶段，望日方多做有利于改善两国关系的事，多做有利于维护海上稳定的事。

当前美日韩三国正在推动联合国安理会对朝鲜实施新的严厉制裁，因朝鲜上周五进行了第五次、也是规模最大的一次核试验。此次核试验无视联合国制裁；联合国3月决定对朝鲜施加更严厉的制裁措施。

中国支持3月的制裁决议，但这次反对实施新的严厉制裁；之前美、韩决定在韩国境内部署萨德反导系统，而这是中国坚决反对的。（完）