中国商务部：有条件禁止自朝鲜进口煤炭、铁、铁矿石

路透北京4月5日 - 中国商务部周二表示，除两种情况外，禁止自朝鲜进口煤炭、铁、铁矿石，并有条件禁止对朝鲜出口航空燃油。

商务部网站刊登关于对朝鲜禁运部分矿产品清单公告，并禁止自朝鲜进口黄金矿、钛矿、钒矿及稀土矿物。公告自公布之日起执行。

商务部称禁止自朝鲜进口煤炭、铁、铁矿石的两种例外情况包括， 被认定完全是为了民生目的、不涉及朝鲜核计划或弹道导弹计划或联合国安理会第1718（2006）、第1874（2009）、第2087（2013）、第2094（2013）或第2270（2016）号决议禁止的其他活动创收的交易。

以及，证实不是朝鲜原产的、而是经由朝鲜运送的完全是用于从罗津港（Rason）出口的煤，且此类交易不涉及为朝鲜核计划或弹道导弹计划或联合国安理会第1718（2006）、第1874（2009）、第2087（2013）、第2094（2013）或第2270（2016）号决议禁止的活动创收。

进口属上述交易的，企业须事先向所在地省级商务主管部门提供有关信息和申请，经由商务部提交给外交部，由其向联合国安理会制裁委通知报备后，企业方可进口。

公告禁止对朝鲜出口航空燃油，包括航空汽油、石脑油类航空燃油、煤油类航空燃油、煤油类火箭燃料，但下列两种情况除外。

联合国安理会制裁委员会已逐案特别批准向朝鲜转让已核实用于满足基本人道主义需求的航空燃料，但须做出特别安排以有效监测运送和使用情况。以及，向朝鲜境外的民用客机销售或供应仅供在往返朝鲜飞行期间使用的航空燃油。（完）

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