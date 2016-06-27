中国银行达成银行间首笔人民币对韩元直接交易

中行网站公告称，发展人民币对韩元直接交易，将有利于形成人民币对韩元直接汇率，降低交易汇兑成本，助力中韩经济金融关系深入发展，也有助于进一步拓展人民币在亚洲地区贸易往来及国际经济金融市场的使用广度与深度。

中国外汇交易中心上周五宣布，在银行间外汇市场开展人民币对韩元直接交易；刊登在央行网站的新闻稿并称，这有利于降低经济主体汇兑成本，促进人民币与韩元在双边贸易和投资中的使用，加强两国金融合作。（完）