中国银行达成银行间首笔人民币对韩元直接交易

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京6月27日 - 按市值计中国第四大银行--中国银行601988.ss(3988.HK)周一称，与韩国友利银行（中国）有限公司完成银行间首笔人民币对韩元直接交易。
中行网站公告称，发展人民币对韩元直接交易，将有利于形成人民币对韩元直接汇率，降低交易汇兑成本，助力中韩经济金融关系深入发展，也有助于进一步拓展人民币在亚洲地区贸易往来及国际经济金融市场的使用广度与深度。
中国外汇交易中心上周五宣布，在银行间外汇市场开展人民币对韩元直接交易；刊登在央行网站的新闻稿并称，这有利于降低经济主体汇兑成本，促进人民币与韩元在双边贸易和投资中的使用，加强两国金融合作。（完）
(发稿 马蓉; 审校 曾祥进)
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。