昆明市民再次抗议中石油PX炼化项目

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透北京5月16日 - 数百名昆明市民周四走上街头，抗议中石油在该市计划建设的炼化项目。这已是本月发生的第二次相关抗议。
中国日益富裕的城市人口反对不计成本的经济增长模式，环境问题已成为民众担心和抗议的焦点。
微博上的照片显示，抗议人群在昆明市中心手举横幅，抗议建设生产对二甲苯（PX）的炼化工厂。PX是一种化工原料，用于生产纤维和塑料瓶。
根据微博上的照片，一条横幅上写着：“PX项目滚出昆明！”
还有图片显示抗议现场有大量警察，至少有些抗议者似乎已被警方拘捕。
记者就此致电昆明市公安局和昆明市政府，但是无人接听。
目前尚未出现任何暴力情况。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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