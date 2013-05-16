昆明市民再次抗议中石油PX炼化项目

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京5月16日 - 数百名昆明市民周四走上街头，抗议中石油在该市计划建设的炼化项目。这已是本月发生的第二次相关抗议。

中国日益富裕的城市人口反对不计成本的经济增长模式，环境问题已成为民众担心和抗议的焦点。

微博上的照片显示，抗议人群在昆明市中心手举横幅，抗议建设生产对二甲苯（PX）的炼化工厂。PX是一种化工原料，用于生产纤维和塑料瓶。

根据微博上的照片，一条横幅上写着：“PX项目滚出昆明！”

还有图片显示抗议现场有大量警察，至少有些抗议者似乎已被警方拘捕。

记者就此致电昆明市公安局和昆明市政府，但是无人接听。

目前尚未出现任何暴力情况。（完）