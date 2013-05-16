昆明市民再次抗议中石油PX炼化项目

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京5月16日 - 数百名昆明市民周四走上街头，抗议中石油在该市计划建设的炼化项目。这已是本月发生的第二次相关抗议。
中国日益富裕的城市人口反对不计成本的经济增长模式，环境问题已成为民众担心和抗议的焦点。
微博上的照片显示，抗议人群在昆明市中心手举横幅，抗议建设生产对二甲苯（PX）的炼化工厂。PX是一种化工原料，用于生产纤维和塑料瓶。
根据微博上的照片，一条横幅上写着：“PX项目滚出昆明！”
还有图片显示抗议现场有大量警察，至少有些抗议者似乎已被警方拘捕。
记者就此致电昆明市公安局和昆明市政府，但是无人接听。
目前尚未出现任何暴力情况。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。