人社部称2050年中国劳动年龄人口将降至7亿左右 延迟退休要“小步慢提”

专家称中国财政赤字率在安全范围 关注部分地方政府债务风险
路透北京1月17日 - 中国社会科学院财经战略研究院研究员杨志勇撰文称，对于“中国政府是否也会出现债务问题”的担心其实没有必要，中国财政赤字率和政府债务负担率均在安全范围内，不存在负债过高问题，经济安全具有强大保障。
路透北京7月22日 - 中国人力资源和社会保障部周五称，2030年以后中国劳动年龄人口会出现一个大幅下降的过程，平均以每年760万人的速度减少，到2050年会由2030年的8.3亿降到7亿左右。
人社部发言人李忠在国新办新闻发布会上并表示，延迟退休年龄将采取“小步慢提，逐步到位”，坚持每年只延迟几个月，经过相当长一个时间逐步达到目标年龄；而且会选择现在退休年龄相对偏低的群体，从这部分群体开始逐步实施。
中国劳动年龄人口在2011年达到峰值9.25亿人，之后逐步下降，2012年比2011年下降345万，到2015年为9.11亿。
“这是一个非常重要的信号，预示着劳动力无限供给的时代快要结束了...特别是到2030年以后，劳动年龄人口会出现大幅下降的过程，平均以每年760万人的速度减少，”李忠称。
他表示，延迟退休目前在政策研究设计过程中，经过一些必要程序之后会把这个方案向社会公布。
“我们研究延迟退休年龄政策的时候要把握起点和节奏。什么时候开始？不是现在，需要很多年以后，而且节奏是比较慢的，会有一个相当长的过程，”李忠称。
2015年底，中国60岁及以上老年人口数量达到2.2亿人，占总人口比例达到16.1%，中国已经进入老龄化社会，而且老龄化程度还在持续加剧。
至于对延迟退休年龄可能影响青年就业的担忧，他表示，“大家不用担心到时候是不是岗位没有了、就业压力更大了。我们从劳动年龄人口趋势可以看出，到时候不是找不到工作， 而是有很多岗位需要你去干。”
他并指出，总体来看，延迟退休年龄对个人养老保险待遇不会有大的影响。
李忠透露，目前已经有17个省出台了降低养老保险费率的方案；阶段性降低失业保险费率方面，除了五个省之前已将费率下调至1-1.5%，此次不再降低费率外，其余27个省市都符合条件、且已确定降低费率，已有22个省出台实施办法。
中国1-6月全国城镇新增就业717万人，完成全年目标任务71.7%；二季度末城镇登记失业率为4.05%，6月全国31个大城市城镇调查失业率是5%。就业总体保持稳定。
中国目前市场求人倍率是1.05，基本处在合理范围，总体来说招聘的岗位数大于求职的岗位数。（完）
(发稿 李子木；审校 乔艳红)
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