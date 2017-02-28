中国2016年末劳动年龄人口减少349万 常住人口城镇化率续升

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透北京2月28日 - 中国国家统计局周二发布2016年统计公报显示，中国2016年末16-59岁（含不满60周岁）年龄人口总数较上年末减少349万，至90,747万人，在全国总人口中占比65.6%，2015年末为66.3%。
统计公报并显示，中国2016年末常住人口城镇化率57.35%，比上年末提高1.25个百分点；户籍人口城镇化率为41.2%，比上年末提高1.3个百分点。
数据显示，中国2016年全年全社会固定资产投资606,466亿元人民币，比上年增长7.9%。
统计局在解读中指出，中国国内产能过剩和需求结构升级矛盾突出，经济内生动力不足金融风险有所积聚；而经济运行活力需要一定价格上涨的激发和刺激，保持温和价格上涨对经济运行有利。
中国2016年全国居民恩格尔系数为30.1%，比上年下降0.5个百分点。（完）
更多细节，请点选统计局网站(here )
(发稿 李文科; 审校 乔艳红)
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