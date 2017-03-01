今年中国就业形势严竣 全年城镇登记失业率目标4.5%以内--人社部（更新版2）

2月11日，上海一场招聘会现场的一名求职者在看招聘信息。 REUTERS/Aly Song

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路透北京3月1日 - 面对中国经济下行压力仍大，去产能任务艰巨的现实，中国人力资源和社会保障部部长尹蔚民周三表示，今年就业形势复杂任务繁重，就业总量压力仍然巨大，结构型矛盾依然突出，全年城镇登记失业率目标控制在4.5%以内。

他在国新办举行的新闻发布会上称，在就业形势严竣，去产能分流职工压力仍大的背景下，研究制定延迟退休的政策会更加慎重，将结合中国劳动力总量的变化情况和就业的状况以及社会保障基金长期可持续发展的情况，继续深入、认真研究延迟退休政策，适时地推出。但他并未给出明确的出台时间表。

对于外界对中国养老保险资金缺口的担心，尹蔚民表示，中国养老保险基金的运行总体上是平稳的，但养老保险基金运行的主要问题是统筹地区之间不平衡，对养老保险基金可持续运行，确实需要引起高度关注，必须要采取多种有效措施来解决这个问题。

据其介绍，去年城镇职工基本养老保险基金的总收入是2.84万亿元人民币，总支出是2.58万亿元，当期结余是2,600多亿元，累计结余是3.67万亿元，可以确保17个月的支付。

但是各省之间养老保险基金的运行差异比较大，高的省份能够保障50个月的支付，特别困难的省份，当期收不抵支，累计结余也基本上用完，差异比较大。

“当然这个差异最主要的因素是人口的抚养比不一样，高的省份人口抚养比10：1，即10人养1人；低的省份人口抚养比是1.2：1，负担是不一样的。”尹蔚民称。

他指出，人口老龄化是世界各国共同面临的问题。中国的养老保险制度是20多年前建立的，当时人口抚养比是5：1，现在已经持续下降到2.8：1。随着人口老龄化的加速发展，人口抚养比还会发生变化，所以如果不采取有力的措施，养老保险基金的运行就会出现问题。

“当然，我们已经看到了这一点，要未雨绸缪，进行养老保险制度的改革，采取综合性措施保障养老保险基金的可持续发展。这一点大家完全可以放心。”尹蔚民称。

他介绍，为了支持化解过剩产能职工安置工作，中央财政已拿出了一千亿的奖补资金用于职工安置，去年用了三百多亿安置了72.6万人。今年化解过剩产能需要安置职工大约50万人。

根据中国国家统计局最新公布的2016年统计公报，60周岁及以上人口达23,086万人，占全部人口比重16.7%；其中65周岁及以上达15,003万人，占比达10.8%。

中国2016年全年城镇新增就业1,314万人，超额完成了1,000万人的目标任务；年末城镇登记失业率为4.02%，低于4.5%的年度控制目标。

**确保养老保险基金安全和收益**

尽管从去年结余数据看，中国养老保险基金短期无虞，但在人口老龄化加剧的背景下，如何多措并举确保养老保险基金的安全和收益是更现实的问题。

人社部副部长游钧就表示，2015年国务院颁布了《基本养老保险基金投资管理办法》。2016年底，正式启动了养老保险基金的投资运营实施工作。首批与社保基金理事会签约的有七个省，资金规模达到了3,600亿，资金划拨也在陆续到位中。

同时也评选出养老基金的投资管理机构，包括四家托管行和二十一家投资管理机构。相关配套政策，比如说信息披露、绩效考核等政策制度也在制定中，将陆续出台。

他提到，养老基金的投资实施是个逐步过程，是由各地根据当地经济社会发展的情况、基金结余状况和结构状况，做好基金中长期测算工作，制定委托计划。所以具体到启动实施，各地并不是一个时间点整齐划一地来实施的。

“这里要说明的是，养老基金投资运营的实施并不意味着入市，进入股市只是养老基金投资的一种选择，并且由市场机构根据市场状况来选择入市的时点。”游钧称。

他指出，养老基金是老百姓的养命钱，所以最主要考虑的还是基金的安全。在启动这个制度时，就将内部控制、风险准备金等各项控制保证基金安全的制度都建立起来了。

“我们要加大风险管控，同时也要确保基金收益，所以要给予政策支持，提高养老基金的投资收益。总之，我们将多措并举，来确保基金的安全和收益。”游钧称。（完）

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