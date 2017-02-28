中国去年末劳动年龄人口续降 经济良性运行需温和涨价--统计局（更新版）

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透北京2月28日 - 中国正逐渐踏入老龄化社会，2016年末劳动年龄人口继续减少，在全国总人口中占比亦进一步下降；与此同时，65岁以上老年人口占比连续数年维持上升。不过让人略感宽慰的是，随着去年全面二孩时代的到来，2016年出生率出现小幅上升。
而针对2016年全年居民消费价格上涨2.0%，总体呈现温和上涨的态势，统计局网站刊登副局长李晓超的解读称，价格出现一定程度的上涨也为经济良性运行所需要，经济运行活力需要一定价格上涨的激发和刺激，因为微观主体存在着货币幻觉，保持温和价格上涨对经济运行是有利的。
中国国家统计局周二发布2016年统计公报显示，中国2016年末16-59岁（含不满60周岁）年龄人口总数90,747万人，较上年减少349万人，在全国总人口中占比65.6%，2015年末为66.3%；65岁周岁及以上年龄人口在全国总人口中占比10.8%，高于2015年末的10.5%。
不过，2016年出生率为12.95‰，高于2015年的12.07‰；与此同时，2016年末常住人口城镇化率57.35%，比上年末提高1.25个百分点；户籍人口城镇化率为41.2%，比上年末提高1.3个百分点。
公报并显示，中国2016年全国居民恩格尔系数为30.1%，比上年下降0.5个百分点，接近联合国划分的20%至30%的富足标准；2016年全年全社会固定资产投资606,466亿元人民币，比上年增长7.9%。
统计局在解读中指出，要清醒地看到国际形势依然复杂多变，不稳定性和不确定性较多，国内产能过剩和需求结构升级矛盾突出，经济增长内生动力不足，金融风险有所积聚，全面做好改革发展稳定各项工作任务十分艰巨。
**国民总收入增长加快**
对于去年国民总收入同比增长6.9%，加快0.6个百分点，李晓超表示，这说明收入增速并没有因生产增长的回落而放慢，整个社会得到了实惠。
“这一增长速度是在单位能耗下降的情况下实现的，说明消耗了较少的能源生产出了等量的国内生产总值，更为重要的是在能源消费中清洁能源消费的比重还提高了1.7个百分点。”他说。
统计公报显示，据初步核算，2016年全年能源消费总量43.6亿吨标准煤，比上年增长1.4%，煤炭消费量下降4.7%；全国万元国内生产总值能耗下降5.0%。
去年煤炭消费量占能源消费总量的62.0%，比上年下降2.0个百分点；水电、风电、核电、天然气等清洁能源消费量占能源消费总量的19.7%，上升1.7个百分点。
“较大的总量和较快的增速决定了我国对世界经济增长的贡献率为33.2%，仍是世界经济增长的主要动力。”李晓超称。
公报并显示，2016年农村居民人均可支配收入增速继续超过城镇居民。2016年全年全国居民人均可支配收入23,821元人民币，比上年增长8.4%。其中，城镇居民人均可支配收入33,616元，比上年增长7.8%；农村居民人均可支配收入12,363元，比上年增长8.2%。
统计局解释出现这一现象的原因是,在城镇化过程中，一部分在农村收入较高的人口进入城镇地区，但在城镇属于较低收入人群，他们的迁移对城乡居民收入均有拉低作用。但无论在城镇还是农村，其收入增长效应都会体现在全体居民收入增长中。
“农村居民收入增长继续快于城镇居民，不仅有利于缩小城乡居民生活的差距，扩大居民消费需求，也将对促进城乡经济的平衡发展发挥重要的积极作用。”李晓超称。（完）
更多细节，请点选统计局网站(here )
(发稿 陈君；审校 李文科/乔艳红)
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