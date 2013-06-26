一美国公司高管因薪资纠纷被困在北京厂区

图为2013年6月25日在美国杰普莱斯医疗设备公司北京工厂拍到的史塔尼斯。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

路透北京6月25日 - 美国杰普莱斯医疗设备公司总裁史塔尼斯（Chip Starnes）自上周五以来被困在北京工厂。史塔尼斯称，他被困是因为工资方面的误会。

史塔尼斯称，该工厂约100名工人要求获得与塑料业务裁减的30名雇员相同的遣散费。该工厂的塑料业务已转移到印度以降低生产成本。

工人提出上述要求的起因是有传言称整个工厂会被关闭，但史塔尼斯表示工厂并未计划进一步裁员。

“我们从来没有这方面的打算，从来没人说过他们将会失业，”史塔尼斯周二对路透说。

“（谣言）四起，局面很快就失控了，情况很糟糕。”

史塔尼斯称他没有受到人身伤害，但遭到恫吓，他对当地政府处理纠纷的方式表示不满。

该工厂位于北京怀柔，已经运营将近10年。厂区外站着一些便衣警察，当地政府称，这些警察是在维持秩序。

北京市怀柔区总工会权益部部长褚立香称，职工的工资已被拖欠了两个月，他们担心工厂关闭后老板跑掉会拿不到补偿金。

“职工们的要求是：第一，支付拖欠的工资；第二，按照法律要求拿到应偿的补偿金，”褚立香说。

中国外交部发言人华春莹周二在例行记者会上表示，希望此事能通过对话协商解决。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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