一美国公司高管因薪资纠纷被困在北京厂区

英国首相暗示英退实施阶段英欧公民仍可自由移动--BBC
路透伦敦4月5日 - 英国广播公司(BBC)周三报导称，英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)已暗示，英国退欧的实施阶段，公民仍可在英国与欧盟之间自由移动不受限制。
路透北京6月25日 - 美国杰普莱斯医疗设备公司总裁史塔尼斯（Chip Starnes）自上周五以来被困在北京工厂。史塔尼斯称，他被困是因为工资方面的误会。
史塔尼斯称，该工厂约100名工人要求获得与塑料业务裁减的30名雇员相同的遣散费。该工厂的塑料业务已转移到印度以降低生产成本。
工人提出上述要求的起因是有传言称整个工厂会被关闭，但史塔尼斯表示工厂并未计划进一步裁员。
“我们从来没有这方面的打算，从来没人说过他们将会失业，”史塔尼斯周二对路透说。
“（谣言）四起，局面很快就失控了，情况很糟糕。”
史塔尼斯称他没有受到人身伤害，但遭到恫吓，他对当地政府处理纠纷的方式表示不满。
该工厂位于北京怀柔，已经运营将近10年。厂区外站着一些便衣警察，当地政府称，这些警察是在维持秩序。
北京市怀柔区总工会权益部部长褚立香称，职工的工资已被拖欠了两个月，他们担心工厂关闭后老板跑掉会拿不到补偿金。
“职工们的要求是：第一，支付拖欠的工资；第二，按照法律要求拿到应偿的补偿金，”褚立香说。
中国外交部发言人华春莹周二在例行记者会上表示，希望此事能通过对话协商解决。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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