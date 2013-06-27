（修正）被困北京厂区的美公司高管离开厂区

（修正：因记者署名有误，去除署名。）

路透北京6月27日 - 美国杰普莱斯医疗设备公司一名官员和一名工会代表称，在劳资纠纷解决后，该公司中国工厂员工周四让他们的美国老板离开了厂区。

公司一名官员称，杰普莱斯医疗设备公司总裁史塔尼斯（Chip Starnes）已被准许离开工厂，并正在一家宾馆休息。

史塔尼斯早些时候表示，这些员工要求获得与塑料业务最近裁减的30名雇员相同的遣散费，但公司并无进一步裁员计划。

怀柔区总工会权益部部长褚立香表示：“这个单位的群体性劳动争议事件在史塔尼斯先生和职工方的共同努力下，事情得到了圆满解决。双方达成了一致性和解，事情已经得到了圆满解决。”

工人提出上述要求的起因是有传言称整个工厂会被关闭。

该厂员工邢爽(音译)对路透表示：“我的老板感觉到很累，这几天确实很辛苦，所以他现在已经回酒店了。”

史塔尼斯在工厂中被困一周。路透无法立即联系到他就此事置评。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。