中国开始发展技术教育 应对劳动力市场错位问题

路透北京6月8日（记者 Li Hui/白宾） - 中国正开始意识到本国劳动力市场潜藏着破坏性的错位问题。

今年中国将有727万高校毕业生进入劳动力市场，规模创历史纪录，相当于香港总人口数，然而市场上短缺的却是技术工。

很多高校学生无法填补这样的短缺，这也促使政府审视如何改革高等教育体制，以解决这方面的错位问题。这种问题的出现，既有结构性原因，也与心态有关系。

大多数文科生在今夏毕业后仍在找工作，而22岁的李溪东（音）已经准备好做一名电工了。他就读于河北能源职业技术学院，毕业前就找到了工作。

李溪东的文凭或许不高，但他在紧张的就业市场上找到的让人梦寐以求的工作，或许就是解开中国就业难题的钥匙。据媒体报导，今年中国数控机床操作工短缺60万人。

“我们接受过技工培训，还在学校时找工作就很容易，”李溪东说。

“我们班有70%的同学找到了工作，其他同学准备自己创业，”在北京一个招聘会上等朋友的李溪东说。

"大学生并非天之骄子"

经历13年的高校扩招后，去年中国高校新生数量几乎是1998年的七倍。专家称，高校过度扩招造成高等教育质量下滑，尤其是1999年以来新设的地方院校。

北京大学中国职业研究所所长陈宇表示，认识自己、了解就业市场、接受面对就业市场的培训和教育，这些都是象牙塔式教育所缺失的因素。

出现这样的问题，部分也与学生自身有关，他们怀有不切实际的期望，特别是在中国经济增长动力渐失的情况下。

陈宇称，中国的高校毕业生不像西方同龄人那样愿意做蓝领工作，也不太愿意在小公司工作或是自主创业，而是想在政府部门找到稳定的工作，或是从事高收入的白领工作。

“大学生应当知道，他们不是天之骄子，找工作很困难，这样他们才能调整心态，不一定就得考公务员或去大型国企工作，”陈宇说。

技能VS学术

据新华社报导，中国教育部副部长鲁昕称，政府计划出台高考改革方案，将技能型人才的高考和学术型人才的高考分开。鲁昕还透露，教育部将做600多所地方本科高校向应用技术、职业教育类型转变的工作。

教育部拒绝就本文发表评论。

多年来，中国政府一直鼓励高校毕业生到城乡基层、中西部地区和中小企业就业，并鼓励他们自主创业。

根据21世纪教育研究院的一份报告，去年大约有80%的高职院校毕业生找到了工作，而找到工作的高校大学生仅占三分之二。高职院校毕业生的平均起薪也比较高，月薪为3,291元，而中国百强大学毕业生的平均月薪则为3,157元。

“毕业后，我们不一定就得坐办公室。我可以从工厂做起，一步一步往上走，”李溪东说。他希望掌握实际技能，以后从事更高级的电力工作。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。