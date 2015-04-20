中国工厂遭受成本上升订单下滑夹击 缩减规模求生

图为广东惠州帕斯卡照明（Pascal Lighting）车间里的一名工人。 REUTERS/Alexandra Harney

路透中国惠州4月17日 （记者 Alexandra Harney） - 八年前，帕斯卡照明（Pascal Lighting）在华南一个绿树掩映的厂区里雇佣了约2,000名工人。现在，这家台湾灯具企业在这里仅留下200名工人，并将大部分厂区租给了其他企业：电灯工厂、一家手机制造商、一家物流集团以及一个酒厂。

帕斯卡照明的总经理Johnny Tsai称，过去只要有更多订单，就能够找到扩大生产所需的一切，然后就能够扩大生产。

这已经成为过去。曾经庞大到数个足球场大小的这家工厂，如今规模日渐缩水。

劳动力成本日益增长，房地产价格上升，政府优惠政策减少，订单规模减小，这些都迫使中国工厂缩小规模求生存。

中国工厂规模缩减暗示着，在中国经济减速的背景下，一种新的轻型制造业模式出现了：较小的工厂正在取代2000年代早期中国典型的垂直一体化的大工厂。

位于华南的灿坤电器的年报显示，该厂2005年时拥有2.2万名制造工人。据该厂的一位高管称，现如今该厂仅有3,000名工人。据香港工业总会主席刘展灏称，华南一些香港人拥有的工厂已裁员五六成。

*大型工厂未绝迹*

有一点可以肯定的是，中国的大型工厂并未绝迹。

台湾的富士康科技集团(2354.TW)在生产高峰时期仍然雇佣约130万名员工，这其中许多都是组装苹果(AAPL.O) iPhone的工人。而财力允许的工厂，包括富士康在内，都正在提高自动化产能。

但对于照明产品等设计频繁改变的产业来说，机器人却没什么价值。

中国工厂的收缩表明中国工厂已在多大程度上失去了曾经拥有的优势。1990年代和2000年代初期，中国沿海地区城市竞相以折扣价向投资者提供土地（建厂）。时至今日，同样的土地已很稀少，而且很贵。

中国亦出台了新的劳动与环境法规，令企业主日子更不好过。

劳动力情况也变了。中国的适龄劳动人口在2012年开始下降。2014年发生的罢工次数较上年增加了一倍多。工作职位转向服务行业。据经济学人智库，自2005年以来，以美元计的劳动力成本已经增加了三倍多。

工资成本上升反过来让关闭、搬迁或者重组工厂需要付出更高的代价。中国的劳动法规定，企业解雇劳动者需按劳动者在本企业工作的年限，每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付经济补偿。此外，陷入困境的工厂里的工人经常要求企业支付尚未缴纳的社会福利与养老保险金。减少员工可以让关厂代价变小。

工厂接到的订单也不如以前了。

中国周一公布，3月出口同比下滑15%。中国衡量工业活动的制造业采购经理人指数近两年一直徘徊在50左右的荣枯分界线附近。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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