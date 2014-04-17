中国劳动力队伍规模渐小 底气更足

路透上海4月17日(记者 Alexandra Harney) -中国的劳动力变得越发焦躁不安，与此同时，劳动力人数也在减少。

根据一家劳工组织的数据，中国今年迄今的罢工总数增长近三分之一，创下自全球金融危机以来最大增幅。面对中国经济增长的放缓，企业削减成本、外企选择重组或关闭在中国的运营。

目前中国没有对罢工、停工和抗议总数的准确统计，但中国劳工通讯组织(China LaborBulletin)表示，仅上月就发生119起。中国劳工通讯是一家总部位于香港的劳动者权利组织。

中国的企业雇主现在面临着一个令人不安的新现实：员工不仅清楚自己的权利，挑战管理层维护自己的权益，而且还会提出比法定最低标准更多的要求。

西盟斯律师事务所(Simmons & Simmons)上海合伙人LesliLigorner表示：“中国的雇主将会经历非常艰辛的一年，会有更多的冲突和罢工，这种情况会持续发生。”

裕元工业集团(0551.HK)在广东东莞一间工厂的数千名工人进行了10天左右的罢工，要求资方提高社保缴纳水平、加薪并订立更为公平的劳动合同。该集团是全球最大的制鞋企业。

卷入劳资纠纷洪流的其他企业还包括沃尔玛(WMT.N)、IBM(IBM.N)和三星SDI(006400.KS)。沃尔玛正在就上个月关闭的一家店面与工会进行谈判。因不满工作关系转入联想的薪资和补偿条款，IBM公司深圳工厂工人也进行了罢工。在经历了3月份的罢工后，三星SDI供应商善募康正在就社保缴纳问题与员工谈判。

**爆炸性增长**

劳动者日趋强硬是人口趋势和政府改善劳动者权益政策的结果。国家统计局的数据显示，过去两年，中国的劳动年龄人口缩水近600万，减少至9.2亿人。

35年前出台的计划生育政策过去10年来让工厂的劳动力供给遇到越来越多的问题。家长们不愿意让自己的孩子在严苛的工作环境下工作，特别是经济的快速增长带来了更多选择。工厂应对劳动力短缺的第一反应是添置篮球场、图书馆等休闲设施，并在随后增加工资。

世界上其他国家很少出现中国劳动者近些年经历的这种薪资爆炸性增长。根据瑞银的数据，自2005年以来，官方公布的平均最低工资已增加两倍多，达到每月约1300元(210美元)。自全球金融危机以来，中国工人的工资上涨了80%，但员工们表示这也只能勉强跟上生活成本增加的速度。

**新规则 新困局**

中国近些年改革了劳动立法。

2008年开始实施的劳动合同法强化了对员工的保护，包括提供更好的遣散费。2011年，新的社会保险法加强了对企业的要求，企业要为员工缴纳更多的社保资金。上个月出台的一项新法规则对劳务派遣机构的使用提出限制。广东省则在审议法律草案，有助于完善当地劳资双方的集体谈判规则。

讽刺的是，更坚实的法律基础却让工人与政府均陷入新的两难境地。

中央和地方官员希望化解劳工抗议，创造一个更稳定的劳动队伍。但是随着工人话语权的增加，政府也在冒着谈判几近失控的风险。

Baker & McKenzie律师事务所驻香港的中国就业和劳工问题特别律师JonathanIsaacs表示：“没有强制性仲裁或罢工，中国工人很难真正表达自己的诉求。”中国集体谈判论坛(CollectiveBargaining Forum)网站的编辑何远程认为，参与集体谈判的工人遭到了解雇。

由于中国法律缺乏对罢工权利的保护，员工对于雇主的解聘和治安惩罚束手无策。一旦工人的抗议走出工厂，蔓延至街头，那么就会面临扰乱公共秩序的指控，接受拘留的惩罚。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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