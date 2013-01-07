企业招用“学生军”凸显中国劳动力短缺困局

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京1月7日(记者 韩碧如) - 2012年9月，位于烟台的富士康公司致电当地政府，称一笔大额订单的最后期限临近，但厂里缺少1.9万名工人。

烟台市政府官员出手救援，要求当地职业中学的学生前往富士康“救火”。

随着富士康等企业将工厂搬离人力成本较高的珠三角地区，他们渐渐发现，新迁入地的劳动力资源没有他们原先预想的那么充足。

这促使那些跨国公司及其供应商开始将职业中学和技校的学生填补到生产线上。学校教授各种的技艺，也包括对必要的工作经历的要求，这实际上意味着学生们必须接受指派的工作才能毕业。

根据中国教育部的估计，每年至少有800万名职业技校生出现在中国的组装线和车间里，这个规模相当于中国16-18岁青少年总数的八分之一。2010年，教育部要求以技校生填补劳动力空缺。在中国，最低合法用工年龄为16岁。

富士康在中国大陆招用的员工有120万，其中近3%为实习学生。

烟台市福山技工学校副校长王伟辉在接受路透采访时表示：“富士康对学生的需求量很大。”

“这导致劳动力市场很紧张。”该校向富士康和其他学校派送学生。

当地政府渴望博得新投资者的青睐，利用在校生填补用工缺口。去年9月，当富士康为任天堂 赶制Wii游戏机订单期间遭遇用工短缺之时，烟台市政府随即作出了上述努力。

富士康在12月底提供给路透的书面材料中称，在珠三角比在中国内陆地区更容易招工。

一些企业以中国南方工资水平上涨为由搬迁工厂。根据波士顿咨询公司的数据，薪资已成为中国生产成本不断增加的一个因素，根据不同行业的情况，最高可占总生产成本的30%。

在2006年前后，随着前往广东打工的务工人员减少，该地区工资开始上涨。中国的计划生育政策和高校扩招进一步减少了新生劳动力规模，并由此推动薪资上涨。

这促使美国汽车生产商、韩国电子制造商以及中国私营企业开始寻觅新址。更低廉的电价、土地和税收优惠政策以及内陆省份消费阶层不断壮大都是这些企业另觅新址的原因。

烟台市最低月工资标准为1,100元，而深圳市为1,500元。

技校生备受欢迎的原因在于他们的薪资低于全职工人，尽管包括富士康的在内的一些企业提供相同的基本工资。

但是即便如此，技校生每人还是可为雇主节省10%-40%的人工成本，因雇主无需为实习生缴纳医疗保险或社会保险。

烟台并非是唯一帮助富士康的中国地方政府。

两个月前，位于河南郑州市附近的富士康公司为赶制苹果公司的iPhone 5而加班加点。

根据总部位于香港的一家劳动者权益组织复印的郑州市政府的通知，当局要求各地为富士康提供3万多名工人。

烟台富士康大规模招用“学生军”凸显中国劳动力市场的巨变。（完）