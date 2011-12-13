调查显示企业在华谨慎招聘 中国就业前景降温

6月20日在一家太阳能企业拍到的员工锻炼场景。 REUTERS/David Gray

路透北京12月13日电（记者 Lucy Hornby）---周四出炉的一项调查显示，企业在中国的招聘计划变得愈发谨慎，特别是在工资较低的内陆地区。

随着富庶的珠江和长江三角洲制造市场日趋成熟，带动劳动力成本上涨，中国政府鼓励国内外企业向内陆转移业务。

就业服务机构万宝盛华（Manpower）(MAN.N)进行的调查显示，因担忧欧洲经济状况，加上中国实施的宏观紧缩政策，企业在内陆地区的招聘计划虽然依旧强劲，但与之前的热情相比明显降温。

万宝盛华（中国）副总经理Francois de Yrigoyen告诉路透，"企业在中国的招聘计划仍在增长，但与以往相比却要少很多。"

"眼下的东部沿海地区，劳动力成本已经涨到无法继续有效控制成本的水平，因此企业不得不向西部或其他还可以的地区转移。"

总体看，受访的4,259家中外企业中，约一半报称不计划改变中国员工规模；五分之一的受访企业计划增聘人手，另外五分之一对此不确定，表明业务发展存在不确定性。

万宝盛华称，相比之下，去年第一季度44%的受访企业计划增聘员工；43%的受访企业计划保持员工规模不变。

总而言之，调查涵盖41个国家的受访企业中，多数在中国的招聘计划较一年前缩减。

咨询机构InterChina Consulting的Kim Woodard称，"我认为这告诉我们，企业对中国的信心在减弱。"该公司与万宝盛华调查无关联。

"这是除PMI指数之外第一个(显示企业对中国信心减弱的数据)，而PMI数据已经很弱了。"

在企业招聘计划降温前的三年，企业在中国内地的招聘计划一直超过其他地区，他们纷纷计划扩大中西地区的就业。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。