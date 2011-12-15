戴德梁行料明年中国业务将获更大投入 外资购地正当时

* 被收购後,中国区业务料获更大投入

* 外资购地正当时

* 限购不松,明年中国住宅市场料难有起色

作者 邵晓忆

路透北京12月15日电---国际物业顾问公司---DTZ戴德梁行称,公司被澳洲UGLUGL.AX公司收购後,明年中国区业务料将获得更大投入.并称由於调控令土地价格下滑,当前为外资房地产公司抄底中国土地市场的好时机.

DTZ戴德梁行华北区董事总经理何衍钧在路透专访时并称,若中国政府不放开限购,明年房地产市场尤其是住宅市场难有起色.

"现在收购我们公司澳洲UGI资产和营业额很大,只是在亚洲地区的业务有待发展,我估计他们会用相当大的力度来拓展我们地区的业务,"何衍钧表示.

澳洲建筑公司UGL於12月初收购拥有百年历史的戴德梁行,作价7,750万英镑,以拓展地产业务以及抓住中国市场的发展机遇.戴德梁行进入中国已近20年,现于大中华地区设有18个分公司,为大陆区域领先的外资房地产服务商.

UGL总经理Richard Leupen稍早对路透表示,公司被DTZ中国区的业务表现所吸引.目前中国市场正在兴起,未来仍很多发展空间,UGL希望参与其中.

**外资购地正当时**

何衍钧表示,中国楼市调控已令土地市场出现降温,大陆开发商资金链普遍趋紧,亦缺乏融资渠道.这对於资金充裕的外资地产商,尤其是港资来说,是购进土地的好时机.

"关键是对未来中国经济看好,未来房价应该还是会上升.所以他们觉得现在可能是选择优质发展地块的好时间,"何衍钧表示.

近期外资地产企业纷纷在中国拿地,显示对未来楼市看好.长实(0001.HK)及和记黄埔0013.HK11月以8.96亿元人民币,投得佛山一地块,12月初再斥资19亿元购得大连地块;新加坡嘉德置地集团11月斥资总价约65亿元购得一重庆地块.

在持续调控下,中国土地市场已明显降温.中国指数研究院数据显示1-9月,全国133个城市土地成交溢价率为14%,较去年同期减少13个百分点;1-9月全国130个城市成交楼面均价为1,066元/平方米,同比下跌17%.

"过去拍地,每个人去买都想创造一个新的地王出来……现在你不来跟我抢,可以比较理性地计算风险,选择优质发展地块,"何衍钧称.

**明年住宅市场难有起色**

谈及楼市调控效果,何衍钧表示,就一线城市来看,中国房地产调控已非常成功,房价已被稳住;而未来随着调控深入及从紧信贷政策效果显现,明年下半年二、三及四线城市住宅价格面临较大回调.

同时,官方屡次表态调控不放松,住宅市场冷清的局面预计将延续至明年.如果限购不取消,市场很难恢复活力.

中国政府今年以来实施的房地产调控政策已令国内房价下降在一、二线城市蔓延.国家统计局数据显示,10月已有近一半城市房价出现环比下降,同比价格涨幅亦继续放缓,为今年以来最低,显示房价拐点初现.

周三结束的中央经济工作会议明确提出,明年要坚持房地产调控政策不动摇,促进房价合理回归,加快普通商品住房建设,扩大有效供给,促进房地产市场健康发展.

"假如中国通胀控制达到中央目的,保障房供应出来,房地产调控或许可以放松一点.但一年之内,这两个目标比较难达到,"何衍钧表示.(完)

--审校 杨淑祯

路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。