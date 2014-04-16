中国地产开发商信贷能力转弱惟未影响评级--穆迪

路透香港4月16日 -评级机构穆迪周三发表报告称，从去年业绩显示中国开发商的信贷能力转弱，惟暂时未有影响评级。穆迪预期，开发商去年销售项目于今年落成并确认收益，获评级的开发商今年的收入及除息、税、折旧及摊销后溢利（EBITDA） 将会上升，现金流增长则会减慢。

报告指出，获评级的开发商去年普遍出现负债上升、利息覆盖率及毛利率下滑的情况，特别是越秀地产(0123.HK)、雅居乐(3383.HK)、碧桂园(2007.HK)、广州富力(2777.HK)及花样年(1777.HK)的信贷质素及财务弹性均有所转弱，因毛利率受压、债务融资急增以及收购土地。

但穆迪表示，这五家内房股的评级展望仍然稳定，不预期会马上改变对它们的评级。越秀地产的经常性收入增加，碧桂园强大的销售执行力将有助公司抵销毛利率下滑的影响。至于雅居乐和富力具备充裕的流动性及高毛利率，而花样年今年初配股予TCL集团以及其有可能将物业管理业务分拆上市，均有助这三家公司在高负债情况下，仍能保持其信贷质素。

报告称，由于去年房地产销售增长强劲，而涉及的项目将于今年竣工并确认收入，因此预期获评级的内地开发商的收入及EBITDA均会增长。因此，穆迪相信大部份获评级的开发商能有足够的财务缓冲抵御今年的市场挑战。不过该行预期由于今年的合同销售额增长将会放慢，因此开发商的现金流增长也会减缓。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)

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