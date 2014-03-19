中国小型开发商债务违约可能蔓延--评级机构

路透香港/北京3月19日 -评级机构标准普尔及惠誉指出，中国小型地产公司--浙江兴润置业可能出现的债务违约情况，未来有可能继续出现于其他小型开发商，导致银行向大型开发商更为倾斜，加速房地产市场两极化。

标准普尔表示，今年内地的房地产销售前景不明朗，加上市场竞争愈加剧烈，小型开发商的信贷环境急速恶化。

兴润置业近期资金链断裂引起外界高度关注。该公司及关联企业目前总负债35多亿元人民币，其中银行贷款约24亿元，非法吸收公众存款7亿多元，拖欠工人工资和工程材料款等约4亿元。

＂我们相信（兴润）事件只是内地众多资金紧绌小型开发商的其中一个例子。＂标普分析师符蓓称，＂这些公司每天都在挣扎求存，而大部分的公司只有一个或几个项目。＂

惠誉表示，浙江兴润置业事件折射出当前房地产行业的主要特征，两极分化、资金实力较强的大型开放商绝对占优；小城市供应过剩；且行业增速明显放缓、利润率明显降低。

“鉴于这些行业特征短期不会消失，我们认为房地产业还会有违约事件出现，但可能仅仅局限于浙江兴润这类较小型的开发商。”惠誉在报告中称。

该机构认为，多数通过离岸债券筹资的开发商，由于规模较大且融资能力也较强，能在未来两到三年保持当前财务状况，甚至有所改善。若出现更多违约事件，国内银行发放开发贷时可能会更倾向于选择大型房企。

标准普尔指出，大部分非上市的小型内地开发商在资本市场的介入相当有限，银行借贷是其主要融资渠道。过去三、四年，内地银行提高了风险管理标准，令小型开发商愈来愈难取得银行贷款；但大型开发商仍能够以约6-9%的息率从内地银行获得开发融资，小型开发商的利率则可能高达20%，且银行愿意借出的有限及存在再融资风险。

大型房地产商龙湖地产(0960.HK)稍早公布，签署了一项相当于约29.25亿港元的五年期可转让定期贷款信贷融资，年利率为香港银行同业拆息（HIBOR）加310点子，即只约4%左右。为内房企业今年以来获得的年限最长、金额最大的一笔银团贷款。

标普的符蓓表示，内地房地产行业过去毛利率较高，令小型开发商能够支付15-20%的利息成本，但现时高毛利率时代已经过去，开发商提价的幅度低于成本上升，特别是在购地成本方面。

该行预期，大部分获得评级的开发商可以抵御这次违约风暴，因它们大部分是上市公司，与银行关系良好，且在过去两年已减少本身在信托方面的敞口，但融资成本则可能上升，尤其是那些只获＂B＂或以下评级的开发商。

惠誉认为，政府如何解决这一违约将对房地产业产生重要影响，预计政府可能会任由股东和部分放贷者（尤其是非传统借贷的）承受损失。不过当地政府可能会想方设法保证在建商品房完工交付，具体方法或包括向实力较强的开发商提供支持，让他们接手这些项目。

进入2014年，中国房地产呈现增长动力减弱之势，年初迄今成交清淡，近几月部分银行收紧房地产相关信贷，个人按揭贷款和开发贷利率普遍有所提高，加剧了部分开发商资金紧张的状况。（完）

(发稿 梁慧仪/宿泱韫; 审校 张喜良)

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