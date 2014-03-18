中国地产商面临大规模贷款违约风险--消息

路透香港3月18日 -浙江省奉化市政府消息人士周二对路透表示，当地开发商兴润置业欠债数十亿元人民币，处于破产边缘，公司负责人因涉嫌非法集资被拘留。证实了此前国内媒体的报道。

中新社周一援引匿名消息人士报道，位于浙江奉化市的兴润置业公司濒临破产，欠有15家国内银行的24亿元人民币贷款，此外还有11亿元个人投资者债务。

该报道导致中国地产商债券和股票价格下跌。

奉化市政府金融办一名要求匿名的工作人员证实了有关兴润置业陷入麻烦的大部分报道，但指出负债额被夸大了。政府房管办公室主任王瑞麟也证实了媒体报道，并称公司老板和他儿子因涉嫌非法集资已被拘留。

此前国内媒体报道，兴润除了欠有银行贷款外，其老板还从98位个人投资者那里进行了非法集资。王瑞麟没有证实这个数字。

前面提到的金融办工作人员称，金融办主任邬永本在与中国建设银行和上海浦东发展银行的代表开会，讨论如何解决兴润置业的欠贷问题。

路透记者致电兴润置业、中国建行和上海浦发银行征询评论，均未得到答复。

“据我们所知，这是中国近几年出现破产风险的最大一家地产开发商，”野村证券分析师张志伟在研究报告中称。“随着房屋交易放缓，现金流趋于紧张，我们相信会有更多开发商面临类似的压力。”

企业破产和银行贷款违约在中国很常见，但在3月7日超日债无法全额付息成为中国债市首单实质违约后，兴润置业的欠贷金额及其濒临破产的事实让投资者紧张起来。

上海股市地产类指数早盘下跌0.6%，北京首开跌逾2.8%，保利地产下跌2.7%。

“这个消息肯定会影响一些地产股，但不大可能出现多米诺骨牌效应，”分析师杜长春表示。

申银万国证券新加坡分公司的一位债券分析师称，受各种传言揣测影响，一年多以来浙系地产商面临的麻烦没有断过，尤其是宁波和温州，这两个地方的房价出现稳步下跌。

据交易员称，在离岸市场上，中资地产商债券价格仍比报导出来前的水平低半个点，收复了此前的部分失地，但低品质企业的债券没有交易。投资者在静待局势明朗化。(完)

(编译 白云; 审校 屈桂娟)

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