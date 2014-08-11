国务院：支持盘活现有铁路用地 鼓励新建铁路站场土地综合开发

路透北京8月11日 - 中国国务院日前表示，支持铁路建设与新型城镇化相结合，对铁路站场及毗邻地区特定范围内的土地实施综合开发利用，支持盘活现有铁路用地推动土地综合开发，亦鼓励新建铁路站场实施土地综合开发。

中国政府网周一刊登国务院关于支持铁路建设实施土地综合开发的意见全文并称，支持铁路运输企业以自主开发、转让、租赁等多种方式盘活利用现有建设用地，提高铁路建设项目的资金筹集能力和收益水平。

“地方政府应主动与铁路运输企业协商，统筹编制既有铁路站场及毗邻地区相关规划，”国务院称，支持铁路运输企业利用自有土地、平等协商收购相邻土地、依法取得政府供应土地或与其他市场主体合作，对既有铁路站场地区进行综合开发。

而铁路运输企业依法取得的划拨用地，因转让或改变用途不再符合划拨用地目录的，可依法采取协议方式办理用地手续。

同时，支持新建铁路站场与土地综合开发项目统一联建，地方政府应合理确定土地综合开发的边界和规模。

“扣除站场用地后，同一铁路建设项目的综合开发用地总量按单个站场平均规模不超过50公顷控制，少数站场综合开发用地规模不超过100公顷，”国务院称。

国家发改委7月初印发铁路发展基金管理办法称，铁路发展基金存续期15-20年，其中基金总额的至少70%主要投资国家批准铁路项目。

为化解铁路建设资金难题，去年8月国务院发布“关于改革铁路投融资体制、加快推进铁路建设的意见”，提出要研究设立铁路发展基金，以中央财政性资金为引导，吸引社会法人投入；向地方政府和社会资本放开城际铁路和市域铁路等的所有权和经营权；加大力度盘活铁路用地资源，支持铁路车站及线路用地综合开发。

今年4月的国务院常务会议确定，要设立铁路发展基金，拓宽建设资金来源，吸引社会资本投入，使基金总规模达到每年2,000-3,000亿元；同时，今年全国铁路预计投产新线6,600公里以上，比去年增加1,000多公里，其中国家投资近80%将投向中西部地区。（完）

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(发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)

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