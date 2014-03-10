中国将加强耕地保护严守红线--国土部长

路透北京3月10日 -中国国土资源部部长姜大明周一强调耕地保护，表示要严守18亿亩耕地红线，确保土地质量，并要划分永久基本农田，确保任何时候都不能占用。

他在两会（全国政协和人大会议）间隙称，要坚持最严格的节约用地制度，积极稳妥推进土地制度改革。

姜大明表示，对于土地制度改革，要求守住底线、试点先行、稳妥推进，原则是不能把耕地、粮食产量改少了，正在根据改革内容制定总体方案。

方案将征地制度改革作为重要内容，坚持城乡统一的建设用地市场方向，建立公开透明的市场。

十八届三中全会将粮食安全放在非常重要的位置，此后召开的中央城镇化会议和中央农村工作会议等，也均对此有所部署。国土部稍早已将加强和改善土地调控作为今年的重点工作，将协调有关部门，把耕地红线、永久基本农田、城市建设用地开发边界和生态红线落在新一轮土地利用总体规划中。

对于备受关注的不动产统一登记制度，姜大明表示，这是落实2007年出台的物权法，把分散在各部门的不动产，以土地为核心进行登记，统一机构统一信息平台。

他称，今年从四个方面来实施，包括建立不动产部级联席会议；不另设机构、加挂不动产登记局牌子；6月推出不动产统一登记条例；以及统一信息平台，把目前分散在三个平台的信息统一起来。

去年11月的国务院常务会议指出，将建立不动产登记信息管理基础平台，实现不动产审批、交易和登记信息在有关部门间依法依规互通共享。推动建立不动产登记信息依法公开查询系统，保证不动产交易安全。

此外，姜大明还提及，部分地区的小产权房出现反弹，该部已和住建部联手，对小产权房在各地的情况开始清理统计。(完)

(发稿 沈燕；撰写 宿泱韫；审校 张喜良)

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