中国将加强约束占用耕地的立法

欧盟执委会主席容克提出英国退出后之欧盟改革建议
容克在向欧洲议会提交的“白皮书”中，列出了欧盟未来的五种情境，从基本不做改变，到收缩职责范围至仅监管一个共同市场，直至跨出一大步，集中管理各成员国的主权。
路透北京11月28日电---中国国务院常务会议周三指出，将加强约束占用耕地的立法；并提到占地问题不仅影响农村稳定，而且威胁粮食安全。
“在工业化城镇化加快的情况下，占地过多过快问题日益突出，不仅影响农村稳定，而且威胁粮食安全，”新华社报导称。
报导指出，必须推进改革、健全法制，严格约束占用耕地。
报导称，会议讨论通过了《中华人民共和国土地管理法修正案（草案）》，将修改集体土地徵收补偿制度。
“政府必须加大强农惠农富农政策力度，把农村建设摆在更加突出位置，”报导指出。
尽管约束占用耕地的说法并未开辟新的政策空间，但也凸显出政府对农民不满的担忧。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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