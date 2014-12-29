中国去年底全国城镇土地858万公顷 五年来增速逐渐放缓

路透北京12月29日 - 中国首次摸清全国城镇土地利用详细情况，对31个省区市2009至2013年数据汇总显示，去年底全国城镇土地总面积达到858.1万公顷(12,872万亩)，五年来年均增长3.6%，但增长速度总体呈逐渐放缓趋势。

新华社周一援引中国国土资源部称，2013年底中国全国城镇土地总面积中，703个城市面积占47%，18,599个建制镇面积占53%。中国规模大、发展水平高的城市用地增量大，规模小、发展水平低的城市用地增长速度快。

报导援引中国土地勘测规划院院长郑凌志说，2009-2013年，全国城镇土地面积增加131.9万公顷，增幅为18.2%，其中全国城市土地面积增幅为14.5%，建制镇土地面积增幅为21.7%。

分析发现，按国务院最新城市规模划分标准，2009年-2013年全国大规模、经济发展水平高的城市用地增量大，而小规模、经济发展水平低的城市用地增长速度快。各规模等级城市建设用地均呈现增长量持续减小的特征，反映出大规模城市增长缓慢，小规模城镇建设发展较快的趋势。

中国国务院上月调整城市规模划分标准，新的城市规模划分标准以城区常住人口为统计口径，将城市划分为五类七档，有利于更好地实施人口和城市分类管理，适应城镇化发展等新形势要求。（完）

(发稿 李文科; 审校 黄凯)

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