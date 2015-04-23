中国土地需求放缓 去年国有建设用地供应降18.8%--国土部

路透北京4月23日 - 人民日报周四援引中国国土资源部有关负责人称，在经济增速放缓的同时，国内土地需求也出现放缓的势头。2014年国有建设用地供应60.99万公顷，同比减少18.8%。

国土资源部近日发布的公报显示，2014年提前完成全年列入国家8,000亿元人民币投资计划的64个铁路项目用地预审，全年下达地方新增建设用地指标580.5万亩。

国土资源部相关负责人表示，下达地方新增建设用地指标投向上，优先安排民生建设用地，保障基础设施和重点产业用地，铁路用地、水利项目、北京新机场建设等国务院明确的重大基础设施和民生项目。国土资源部开通绿色通道，特殊支持，加快审批，资源保障及时给力。

同时，按照3%-5%对农村建设用地实行计划单列，对报国务院批准用地城市的保障安居工程用地继续实行单独报批，2014年共批准保障性安居工程用地5.55万亩。

另外，严禁计划指标用于高耗能、高排放、产能过剩行业项目。（完）

(发稿 王蕾；审校 沈燕/张喜良)

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