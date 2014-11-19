路透北京11月19日 - 根据中国水利部最新调查评价结果显示，通过对4,555个集中式饮用水水源地的调查，水质达标率为86%。全国水源地水质逾一成未达标，水污染问题严峻。

新华社周三报导，地下水水源地水质不达标区域，主要分布在长江以北地区；地表水水源地水质不达标区域，主要在水污染较为严重的流域和地区。

其中水库型水源地达标率为90.5%，地下水水源地为80.9%左右，河道型水源地为89%左右，湖泊为65%左右。

“水源地水质不达标不仅增加制水工艺的复杂性，而且新出现的不达标将造成一些水厂原有净水工艺需要调整，增加建设和运行成本。更有甚者，有的水质不达标问题很难处理，影响水厂的良性运行和用户的饮水安全。”水利部农村饮水安全中心副主任闫冠宇说。

调查显示，中国水源地水质不达标的原因，既有自然因素，一些地区受资源条件限制，水质本底值存在超标情况；也有人为因素，水污染问题严峻，湖库型水源地富营养化问题日趋严重，大量重工业项目布设在大江大河沿岸，江河及周边的流动污染源风险较大，直接威胁水源安全。

水利部称，目前全国仍有部分饮用水源保护区划分方案未获省级人民政府批复，特别是对跨行政区水源地，保护和受益主体不一致，保护责任和管理措施难以落实。水源地保护管理机制和能力有待完善提高，现行相关法律法规可操作性有待加强。随着城市发展、人口和排污越来越集中，水源保护面临更大压力。

水利部资料显示，中国人均水资源量仅为世界人均水平的四分之一，全国年平均缺水量高达500多亿立方米。水资源分布不均，北方缺水尤为严重，淮河流域及其以北地区的国土面积占全国的63.5%，但水资源仅占全国的19%。（完）

(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

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