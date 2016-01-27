中国城镇化土地面积增速放缓 建制镇土地面积增幅超城市

路透北京1月27日 - 中国国土资源部中国土地勘测规划院近日发布数据显示，中国城镇土地面积增长速度总体呈逐渐放缓趋势，2009-2014年，全国城镇土地面积增幅为22.8%，年均增长4.2%；年度增幅由2010年的4.7%下降至2014年的3.7%。建制镇土地面积增幅超城市。

中国人民日报周三援引中国土地勘测规划院地籍所所长姜栋称，从土地供应数据看，东中西部城镇化发展态势不均衡，西部地区具有较强发展潜力。

“我国的城镇化发展并不均衡，城镇土地利用增长正在向中西部地区偏移，向建制镇转移。”姜栋称。

数据显示，2009-2014年，中部、西部地区城镇土地增幅分别达到27.8%和32.6%，均明显高于全国总增幅。而东部、东北部地区增幅较低，分别为14.7%、19.3%。另一方面，层级上向建制镇集中。2009-2014年，全国城市土地面积增幅为17.7%，低于建制镇增幅9.1个百分点。

区域上，东部地区城镇土地面积占全国城镇土地总面积的40.7%，中部地区占22.5%，西部地区占26.4%，东北地区占10.4%。

城镇住宅用地的量呈现增幅放缓趋势。2009-2014年，全国城镇住宅用地面积累计增幅为23.0%，与全国城镇用地总增幅基本接近，且增幅由2010年的5.3%下降至2014年的3.6%。

在用途结构上，全国城镇土地持续向工矿、商服用地倾斜。2009-2014年，全国城镇各类土地中，工矿仓储用地和商服用地增幅最大，分别达到36.1%和38.3%，大大超过全国城镇建设用地总增幅。（完）