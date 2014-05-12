中国土地收入未来季度料明显回落--中金

路透北京5月12日 -中国楼市的下行将波及土地市场，并影响地方土地财政。投行中金公司周一发布报告称，由于房地产市场面临下行压力，今年国有土地出让收入有可能实现年初预算的负增长。

中金认为，为应对土地收入减少，地方政府可能采取放松购房限制、鼓励购房政策、加大保障房建设、放松土地供应等举措，但中金同时建议，政府需要平衡短期稳增长和中长期的结构优化，而非直接将房地产市场作为宏观政策逆周期操作的对象。

中金首席经济学家彭文生等在报告中称，虽然一季度土地出让收入同比仍增长40%，但主要反映土地出让收入收缴国库的时滞，土地供应量已同比减少，当前房价下跌的形势可能带动地价下跌，未来几个季度土地财政收入可能明显下滑。

国土资源部自2010年公布全国住房用地供应计划，过去几年最终完成的住房用地供应量都低于计划，但两者差值在过去两年收窄；财政部自2011年起公布土地出让收入预算，均为负增长，但只有在2012年土地收入实现了负增长。

中金指出，从历史数据看，销售领先土地购置和房地产投资约两个季度。当前房地产销售放缓，现金流影响已开始体现，但房地产降价预期仍在形成中，未来存在继续下调可能。销售下降对房地产投资和土地购置的抑制作用目前尚未充分体现，预计未来几个月土地收入增速将下降，全年增速可能向预算增速-11.8%趋近。

近几年土地出让收入占地方政府总收入比重快速上升，去年约占地方政府收入的四分之一，土地财政的下滑给地方财政带来压力，产生三方面影响：减少地方政府投资；增加地方政府债务风险；不利于信贷扩张，总体给宏观经济带来紧缩效应。

中金预计，地方政府会推出购房优惠政策并放松限购，以促进房地产销售增长，在广西南宁、安徽铜陵等之后还会有更多地方政府跟进，但鉴于当前价位下二三线城市住房供过于求已较严重，放松限购未必带来住房销售的回升。

此外，中央政府将加大保障房建设力度，缓解商品房投资放缓对经济增长的负面冲击，政府可能适度增加土地供应指标，以增加地方政府卖地收入。

不过，中金认为，政府应对土地财政收缩需要兼顾短期稳增长和长期调结构，不能单纯从逆周期操作角度来调节。两者兼顾的有效途径是财政扩张和加快结构性改革、促进私人部门的投资和消费支出。

在紧信贷和观望情绪主导下，4、5月的中国楼市延续一季度疲弱之势，成交仍低迷，房价涨幅也已持续放缓并显现下行迹象。

中国土地勘测规划院则在上月发布报告称，今年一季度地价水平温和上涨，环比增幅为七个季度来首次收窄，预计住宅用地等的价格涨势在二季度将进一步放缓。

周一有国内媒体援引消息人士报道称，国土资源部将暂停对外发布今年全国住房用地供应计划，改由地方自行公布各省供地计划，不过该消息尚未获得国土部明确证实。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)

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