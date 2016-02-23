中国今年起不得举借土地储备贷款 储备偏大地方应加快供应

路透北京2月23日 - 中国财政部、国土部、央行、银监会日前下发通知要求，新增土地储备项目所需资金应纳入政府性基金预算，不足部分通过发行地方政府债券解决；自2016年1月1日起，各地不得再向银行业金融机构举借土地储备贷款。

财政部网站周二刊登“关于规范土地储备和资金管理等相关问题的通知”全文并称，要合理确定土地储备总体规模，现有土地储备规模偏大的地方要加快已储备土地的前期开发和供应进度，相应减少或停止新增以后年度土地储备规模，避免由于土地储备规模偏大而形成土地资源利用不充分和地方政府债务压力。

“各地土地储备总体规模，应当根据当地经济发展水平、当地财力状况、年度土地供应量、年度地方政府债务限额、地方政府还款能力等因素确定，”通知称。

对清理甄别后认定为地方政府债务的截至2014年12月31日的存量土地储备贷款，应纳入政府性基金预算管理，偿债资金通过政府性基金预算统筹安排，并逐步发行地方政府债券予以置换。

而新增土地储备项目所需资金，应当严格按照规定纳入政府性基金预算，从国有土地收益基金、土地出让收入和其他财政资金中统筹安排，不足部分在国家核定的债务限额内通过省级政府代发地方政府债券筹集资金解决。

“地方政府应在核定的债务限额内，根据本地区土地储备相关政府性基金收入、地方政府性债务风险等因素，合理安排年度用于土地储备的债券发行规模和期限，”财政部称。

此外，财政部还要求各地区结合事业单位分类改革，对现有土地储备机构进行全面清理。县级及以上行政区划原则上只能设置一个土地储备机构，统一隶属于国土资源主管部门管理。

对于重复设置的土地储备机构，应当在压缩归并的基础上，按规定重新纳入土地储备名录管理；与此同时，土地储备工作也只能由储备机构承担，各类城投公司等一律不得再从事新增土地储备工作。（完）

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