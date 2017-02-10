中国目标2018年底在试点地区建立产权明晰、市场定价的土地二级市场

路透北京2月9日 - 中国国土资源部最新发布试点方案，目标通过改革试点，到2018年年底在相关地区建立符合城乡统一建设用地市场要求，产权明晰、市场定价、信息集聚、交易安全的土地二级市场。

国土部网站公布试点方案称，土地二级市场运行中存在交易规则不健全，政府的服务和监管不完善，交易信息不对称、交易平台不规范等问题，制约了存量土地资源的盘活利用，难以满足新型城镇化和经济转型发展需要。

根据方案，到2018年底，要在试点地区形成一批可复制、可推广的改革成果，为构建城乡统一的建设用地市场、形成竞争有序的土地市场体系、修改完善相关法律法规提供支撑。

试点地区选择转让、出租、抵押等交易量较大且不动产登记工作基础较好的大、中城市，共34个市县。其中6个已开展集体经营性建设用地入市试点的县（区）同时开展国有和集体土地二级市场试点。

试点政策措施包括，完善建设用地使用权转让机制，明确建设用地使用权转让形式，完善土地分割转让政策，实施差别化的税费政策；完善建设用地使用权出租机制；完善建设用地使用权抵押机制；放宽对抵押权人的限制。

建立交易平台，在现有市（县、区）国土资源部门的土地交易机构或平台基础上搭建统一的二级市场交易平台；明确土地二级市场各交易环节和流程的基本规则等。

方案要求有关地区省级国土资源部门在2017年3月底前就试点工作启动、机构设立、规章制度建设、部署实施等情况，形成汇总报告报国土资源部。（完）

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