中国去年全国耕地面积基本稳定 新增建设用地总量同比降27%--国土部

人民币小幅收升 中国经济数据弱于预期影响有限
路透上海/北京5月15日 - 人民币兑美元即期周一小幅收升，但升幅明显低于中间价，中间价创出近三周新高。交易员称，“一带一路”峰会期间中间价明显往升值方向过滤；而客盘购汇实需购汇需求依旧不少，大行适度提供美元流动性，汇价反弹空间受限，料短期仍以稳定为主。
- 路透北京8月10日 - 中国国土部最新表示，去年全国耕地面积基本稳定，持续维持在20.25亿亩；但新增建设用地总量较2014年下降了292.8万亩，降幅达到27.4%。
国土资源部网站周三刊登2015年度全国土地变更调查新闻发布会内容，该部地籍管理司（不动产登记局）副司长（副局长）冯文利会上表示，去年采矿用地大幅减少，但交通、水电、机场等基建和重点项目用地增加；而且积极盘活存量建设用地，节约集约用地水平持续提升。
国土部数据显示，去年全国耕地面积净减少明显放缓，较2014年净减少161万亩下降了44.6%，全国耕地面积持续维持在20.25亿亩。
去年新增建设用地中，城市、建制镇面积占比较2014年提高了2个百分点，交通、水电、能源等基础设施项目用地上升了1个百分点，其中机场和港口码头重点项目用地面积明显增加，分别增长了15.5%和63.8%。
采矿用地较2014年减少了11.6万亩，其中东北地区、西部地区的采矿用地下降明显，分别下降了73%和41.7%。
集约利用土地方面，2015年各地使用往年批准的土地148.4万亩，较2014年提高了11.8%，利用存量建设用地相当于当年新增建设用地总量的近20%，与2014年相比提高了6.8个百分点。
2015年度全国土地变更调查结果显示，截至2015年年底，全国31个省（区、市）耕地20.25亿亩，园地2.15亿亩、林地37.95亿亩、牧草地32.91亿亩、城镇村及工矿用地4.71亿亩、交通运输用地0.54亿亩、水域及水域设施用地4.90亿亩，另外为其他的土地。
与2014年底相比，全国农用地面积净减少426.3万亩，其中耕地净减少89.2万亩，建设用地净增加713.5万亩，未利用地净减少287.2万亩。（完）
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(发稿 宿泱韫; 审校 乔艳红)
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涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.8%，低于上交易日收盘的20.59%。