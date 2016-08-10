中国去年全国耕地面积基本稳定 新增建设用地总量同比降27%--国土部

- 路透北京8月10日 - 中国国土部最新表示，去年全国耕地面积基本稳定，持续维持在20.25亿亩；但新增建设用地总量较2014年下降了292.8万亩，降幅达到27.4%。

国土资源部网站周三刊登2015年度全国土地变更调查新闻发布会内容，该部地籍管理司（不动产登记局）副司长（副局长）冯文利会上表示，去年采矿用地大幅减少，但交通、水电、机场等基建和重点项目用地增加；而且积极盘活存量建设用地，节约集约用地水平持续提升。

国土部数据显示，去年全国耕地面积净减少明显放缓，较2014年净减少161万亩下降了44.6%，全国耕地面积持续维持在20.25亿亩。

去年新增建设用地中，城市、建制镇面积占比较2014年提高了2个百分点，交通、水电、能源等基础设施项目用地上升了1个百分点，其中机场和港口码头重点项目用地面积明显增加，分别增长了15.5%和63.8%。

采矿用地较2014年减少了11.6万亩，其中东北地区、西部地区的采矿用地下降明显，分别下降了73%和41.7%。

集约利用土地方面，2015年各地使用往年批准的土地148.4万亩，较2014年提高了11.8%，利用存量建设用地相当于当年新增建设用地总量的近20%，与2014年相比提高了6.8个百分点。

2015年度全国土地变更调查结果显示，截至2015年年底，全国31个省（区、市）耕地20.25亿亩，园地2.15亿亩、林地37.95亿亩、牧草地32.91亿亩、城镇村及工矿用地4.71亿亩、交通运输用地0.54亿亩、水域及水域设施用地4.90亿亩，另外为其他的土地。

与2014年底相比，全国农用地面积净减少426.3万亩，其中耕地净减少89.2万亩，建设用地净增加713.5万亩，未利用地净减少287.2万亩。（完）

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