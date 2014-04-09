内蒙古等六省现违法用地问题 国土部责令限期整改

路透北京4月9日 -中国国土资源部称，内蒙古、安徽和湖北等六省因违法用地问题被限批，暂停审批农用地转用和土地征收，同时暂缓受理建设用地预审。这是继2007年以来，国家土地督察机构第二次采取此类措施。

国土部网站周三刊登的新闻稿称，国家土地总督察日前已经向内蒙古、安徽、河南、湖北、广东和宁夏六省发出限期整改决定书，责令在六个月时间内整改下辖有关市区县的严重土地违法问题。

“限期整改期间，除国务院批准立项的能源、交通、水利等基础设施项目，保障性安居工程，环保、救灾等涉及重要民生的急需建设项目用地外，暂停对限期整改地区农用地转用和土地征收的受理与审批，同时暂缓受理建设用地预审，”国土部称。

新闻稿称，内蒙古乌兰察布市集宁区违法违规征收集体土地7,800亩建设物流园区，其中耕地1,036.57亩，并违法占地417.8亩建设政府办公楼；河南永城市违法占地1,201.92亩，其中耕地1,099.93亩，并拖欠被征地农民征地补偿安置费用近1.29亿元人民币。(完)

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(发稿 乔艳红; 审校 林高丽)

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