京津冀土地利用规划发布 严格控制新增建设用地--中国国土部

路透北京5月5日 - 中国国土资源部、国家发展改革委联合印发《京津冀协同发展土地利用总体规划（2015-2020年）》，划定减量优化区、存量挖潜区、增量控制区和适度发展区，明确各区土地利用原则和利用导向，按照突出重点、有序投放、优化结构的原则，严格控制新增建设用地。

刊登在国土资源部官网的新闻稿称，减量优化区需要通过建设用地“减量瘦身”倒逼城市功能提升，原则上不安排新增建设用地，鼓励将存量建设用地转化为生态用地。

存量挖潜区不宜再进行高强度大规模建设，区域建设用地总量基本保持稳定，以存量建设用地结构和布局调整为主；增量控制区不宜进行大规模开发建设，重点保障基础设施和公共服务用地，控制区域新增建设用地。

适度发展区是承接北京非首都核心功能和京津产业转移的主要区域，应引导人口产业合理集聚，适度增加区域新增建设用地规模。

规划强调严格永久基本农田保护和大力推进农用地综合整治。将北京顺义东部等13片集中分布的优质耕地优先划入永久基本农田实施严格保护，推进构建“一带十三区”区域永久基本农田保护格局。

规划提出，全力支撑重点领域率先突破。从轨道交通、公路网、机场、交通综合枢纽、港口体系等几方面，切实保障交通一体化发展用地需求；通过开展重要生态功能区退耕还湿、推进重点区域退耕还林还草、引导农业结构调整、推进生态环境整治、强化森林资源保护和发展等措施，因地制宜开展生态建设。

通过实施差别化用地计划和土地供应管理，严格执行项目准入负面清单等举措，支持产业升级转移。

同时大力推进节约集约用地。按照突出重点、有序投放、优化结构的原则，严格控制新增建设用地；全面提升城市功能、严格执行建设项目用地标准、积极引导各类基础设施高效利用、大力提高土地利用效率。

推进城镇低效用地再开发、盘活农村建设用地、推进工矿废弃地复垦利用，加大存量建设用地挖潜力度。为保障规划目标和重点任务的落实，规划围绕京津冀三省市推进协同发展中面临的突出问题，从耕地占补平衡、生态退耕、产业发展等方面明确了有关政策措施。（完）

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