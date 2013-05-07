国土部启动土地差别化政策调研

路透北京5月7日 - 中国证券报周二报导称，按国土资源部要求，近期各省已启动主题为“促进城镇协调发展的土地差别化政策”调研，对象以重点、特色小城镇为主，旨在为促进城镇化协调发展提供决策依据；此外，由发改委牵头编制的《城镇化发展规划纲要（2012-2020）》将在6月底前完成。

报导引述知情人士称，今年12月底前，多部委还会出台城镇化配套政策。分析人士认为，旨在规范不同城市、不同产业用地的土地差别化政策将首当其冲，为城镇化“护航”。

“今年4月初，多个省（区、市）先后发布通知，要求开展主题为“促进城镇协调发展的土地差别化政策”的调研，调研时间为今年4月-8月。”报导称。

该项调研分为两项内容，其中基本内容为调研本市城镇化发展的总体情况，包括城市化水平、人口数量及经济社会发展状况等。

此外，各地还需调研重点和特色小城镇土地差别化政策情况，具体内容为“推进重点和特色小城镇（如经济强镇、旅游型、工业型、资源型、商贸型、口岸型、改革试点小城镇等）发展出台过哪些文件，在规划、计划、审批、供应、管理机构等方面是否有配套的差别化土地政策，实施效果如何等等。

报导并援引知情人士透露，工业化、城镇化和农业现代化同步推进，土地供需矛盾日益突出。但同时，很多地方习惯了粗放扩张的发展方式，土地粗放利用现象比比皆是。未来的差别化用地政策，不仅有保，同样有压。

该人士表示，对于中小城市和小城镇的土地利用，在给予政策倾斜的同时，还将通过相关的惩戒条款，用以遏制土地的粗放利用，防止城市“摊大饼”式扩张。

大城市和特大城市的用地则以“压”为主。此外，在工业园区用地方面，在保证相关产业发展的同时，同样会祭出相对严厉的条款。

城镇化是中国新一届政府寄望拉动经济的主要力量。国务院总理李克强此前强调，要抓紧制定城镇化中长期发展规划，完善配套政策措施。他并认为，新型城镇化，是以人为核心的城镇化。与此同时，从中央到地方政府有关促进城镇化的各种规划在紧锣密鼓制定之中，中国经济的新引擎即将启动。（完）

(发稿 康熙泽；审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。