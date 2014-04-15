中国地价涨势七个季度来首度放慢 二季度预计进一步缓和--报告

路透北京4月15日 -随着今年以来中国楼市的降温，土地市场也受到波及。中国土地勘测规划院发布报告称，今年一季度地价水平温和上涨，环比增幅为七个季度来首次收窄，预计住宅用地等的价格涨势在二季度将进一步放缓。

刊登在中国地价网的《2014年第一季度全国主要城市地价监测报告》指出，房地产调控将延续市场化机制主导，落实分类调控。预计今年二季度，中国商业、住宅用地价格上涨态势或将进一步缓和，工业地价持续上涨；城市间分化趋势进一步确立，部分城市地价或将止涨回落。

该报告统计数据显示，今年一季度，全国105个主要监测城市综合地价环比增速为1.89%，涨幅连续七个季度扩张后首次收窄，较上一季度下降了0.17个百分点；其中住宅地价环比涨幅从去年四季度的2.6%回落至2.1%。

全国主要监测城市中,综合（包括商业、住宅和工业用地等）、住宅地价环比上涨的城市继续减少，近三成城市涨幅收窄，半数城市的地价增幅处于平稳区间。

就住宅地价而言，报告分析称，一方面，部分人口增长缓慢、商品房库存高、消化周期长的三、四线城市房地产价格有所回落，地价水平涨幅收窄，甚至出现下降迹象。

另一方面，部分房价上涨较快的一线城市和区域热点城市，通过推广自住型商品房、限制预售、调整公积金贷款额度、增加土地供应等措施加大调控力度，加之2013年四季度部分城市的调控收紧新政持续发力，一定程度上抑制了需求，市场进入观望期，住宅地价趋稳，但仍然维持在高位波动。

住宅用地市场的价格走势逐渐呈现与房价类似的特点。今年以来，中国房价涨势持续放缓，统计局70个大中城市新建住宅销售价格2月同比和环比涨幅均收窄，3月数据将于本周五公布。（完）

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(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)

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