二季度全国综合地价环比增速放缓--土地勘测规划院报告

滴滴出行将融资60亿美元 估值500亿超过小米--消息（更新版）
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路透北京7月16日 - 中国楼市的持续降温波及土地市场，地价涨势趋缓。中国土地勘测规划院最新发布报告称，今年二季度全国综合地价水平保持温和上涨态势，环比增速进一步放缓，同比则在连续六个季度上涨后首现微降。
刊登在中国地价网的《2014年第二季度全国主要城市地价监测报告》称，房地产市场仍将以市场化为主导，其变化也会进一步传导致土地市场，预计三季度商业、住宅用地价格继续保持小幅波动，工业地价有望平稳上涨；各用途地价环比增速分化的趋势或将有所收窄。
该报告统计数据显示，今年二季度，全国主要监测城市综合地价（包括商业、住宅和工业用地等）、环比增速为1.36%，连续第二个季度放缓，较上一季度下降了0.53个百分点。商服、住宅和工业地价环比增长率均有不同程度的下滑，其中，住宅地价环比增长率为1.45%，转为低速增长，增速较上一季度回落0.66个百分点。
全国主要监测城市中，综合、住宅地价环比上涨的城市连续第三个季度减少,六成城市环比增速处于平稳区间,五成城市增速放缓。
报告指出，总体看来，二季度各地成交的异常地块数量、竞价轮次等指标均延续一季度大幅回落态势，显示市场竞争强度、土地购置需求有所转弱。此外，一线城市上报异常地块占总数较多（占全国上报的39%）,与以往三四线城市占多数的情况不同,侧面反映了土地市场的分化，一线城市市场的内在抗压能力更为明显。
报告分析当前土地市场称，部分地区楼市偏冷的市场氛围正向土地市场传递，二季度全国房地产开发企业土地购置面积增速同比下降，土地成交价款增速回落，地价上涨动力减弱明显。而且，当前强调发挥市场在资源配置中的决定性作用，有利于地价形成正常的波动变化。
统计局周三上午公布的房地产数据显示，上半年房地产开发企业土地购置面积14,807万平方米，同比下降5.8%，降幅比1-5月份扩大0.1个百分点；土地成交价款4,031亿元，增长9.0%，增速提高0.3个百分点。
统计局新闻发言人盛来运表示，上半年房地产市场出现了分化调整的态势，出现回落也是一种向理性回归的正常反应。房地产市场的分化调整，短期来讲确实对经济的运行产生一定压力，但相信房地产市场的这种调控从长期来讲，既有利于房地产市场本身的健康运行，也有利于国民经济可持续健康发展。(完)
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(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)
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