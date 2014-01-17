中国一季度城市地价继续保持上涨态势 但增速有减缓趋势--报告

路透北京1月17日 -根据中国国土资源部下属的中国地价网周五发布的报告预计，2014年第一季度中国城市地价继续保持上涨态势，但增速有减缓趋势，房地产调控方面调控将更趋于市场化主导。

报告称，中央调控政策或将继续保持“不放松，不加码”的基调，但发挥土地、住房、财税、金融组合效应，保持房地产市场长期稳定健康发展的长效机制落地的可能性加大，调控将更趋于市场化主导。地方层面，地方自主性增强，热点城市保持调控收紧，市场将面临分化。

“下一步，既要关注在房地产调控长效机制逐步建立过程中房地产用地价格的新走势，也要关注工业用地在市场机制作用下对工业企业竞争力可能造成的影响。”报告称。

根据全国城市地价动态监测系统的最新数据，2013年，全国105个地价监测城市土地供应总量达到31.69万公顷，较上年增加12.33%，其中，住宅用地供应涨幅最大，较2012年增加32.71%。年度土地供应总量创新高。

另据国土资源部官方微博称，2013年，全国住房用地供应13.82万公顷，同比增加24.7%，达历年最高，相当于前五年平均实际供应量的143%，保障性住房用地从去年3月起占住房用地比例逐月上升，中央下达保障性安居工程用地任务顺利完成。（完）

(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)

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