焦点：中国土地融资政策收紧影响暂未现 拿地热情不减开发商取“资”有道

作者 马蓉

路透北京12月1日 - 中国时隔两年再度启动新一轮楼市调控举措，其中开发商土地融资政策明显收紧，竞买土地需使用自有资金，而房企开发融资等则受限不大。业内人士指出，有关政策对房企拿地热情影响有限，“明渠”被限仍有资金可“暗度陈仓”。

他们表示，一方面，此前不少大型房企已通过发债等渠道筹集到资金，另一方面，信托、私募等未纳入监管的资金或趁虚而入，而此举必然抬升融资成本，从而施压中小型房企。

“这次政策主要是限制了开发商拿地融资这块，对中小型房企影响比较大，而大型房企已经在930之前通过发债等拿到很多相对低成本的资金。”一位不愿具名的房地产市场资深人士称。

上海、广州、济南等热点城市此前均已发布通知，要求开发商竞买土地需用自有资金，否则将导致竞买失败。沪深交易所亦明确房地产企业公司债所募集资金不得用于购置土地。

不过，对房企而言土地融资政策收紧的影响目前来看仍比较有限，市场关注度在于政策的执行力度以及持续时间，毕竟房企短期可以通过减少支出、用销售价款支付地价等予以应对，“如果持续到明年年中，将不得不减少开支或放缓施工进度。”

“我们将会节约支出予以应对，用前十个月的销售现金来支付土地价款。但如果这种紧缩持续到明年，就会有影响。”有总部位于上海的房地产开发商称。

自国庆期间逾20城收紧调控以来，从整顿市场秩序到提高融资门槛，房地产政策日趋严厉，持续对房价涨势施压。中国国家统计局公布数据显示，中国10月一二线热点城市楼市出现明显降温，而政策相对宽松的三四线基本保持平稳。

**拿地热情不减，房企取“资”有道**

土地融资收紧的影响究竟如何？从目前依然高涨的拿地热情来看，至少大型房企并未受到太大影响，尤其是对于一二线城市的土地，大型房企仍取“资”有道以绕过政策限制。

“我现在接触的（大型房企）都是要拿地，且集中在一二线城市。”某热点城市房地产行业人士称。

谈及资金来源，上述房地产人士则称，“很多时候很难分清资金是哪儿来的，比方说开发贷没有用于项目建设，而是挪走用于买地，都是可能的，...现在是从明面上限制了拿地的资金，但如果企业规模够大，筹措资金的方式是很灵活的。”

另有北京地区银行人士较隐晦地表示，“还需看地段具体的情况，有的时候政策是政策，还是要一事一议。”

有北京国企房地产高层坦言，土地仍属稀缺资源且开发商仍看好中国楼市前景，因此拿地不会因政策收紧而放缓，“中国房地产是香港模式，远远没到崩溃的时候。”

国家统计局此前公布的数据显示，1-10月份，房地产开发企业土地购置面积16,873万平方米，同比下降5.5%，降幅比1-9月份收窄0.6个百分点；土地成交价款6,764亿元，增长16.7%，增速提高3.4个百分点。

上海盘谷房地产公司总经理宋海此前也指出，本轮政策紧缩不会对开发商的大战略产生根本性变化，有实力的房企仍会集中到一二线；战术上或会有一定调整，如加快推盘以准备下一轮拿地计划等。

**监管盲区的资金仍可进入**

业内人士指出，由于房地产项目兼具资金密集型及高收益率特点，仍是金融机构的主要投资标的，此次土地融资政策的收紧仅令房企在银行的融资渠道受限，反而促使信托、私募等未纳入监管的资金加快介入。

“相对其他行业来说，房地产还是利润率很高的，即使现在价格不再上涨，也是赚的。”有西部信托公司人士指出，“前段时间好的地产平台成本降至较低水平，导致信托比较难做，后面会上升一些，就可以做了，...不过主要是前50的房企。”

有私募人士亦表示，房地产仍会是金融机构的主要投资标的之一，一方面房地产对资金需求量较大，另一方面有土地和房子作抵押。

“金融机构很喜欢有抵押物的项目，而且他们能付得起更高的融资成本，特别是房地产，...但目前全国前50强的房企或地区前三强我们才能接。”上述私募人士指出。

至于海外发债融资方面，在标准普尔企业评级分析师黄馨慧看来，明年房地产企业境外融资大幅增长的可能性并不大。

“与开发商沟通过程中，开发商表示人民币贬值对他们来说是很大的风险，他们会有计划的控制海外债务比例。”她在电话会议中称，“此外，境外发债还需要通过发改委的备案审批，难言境外发债渠道通畅。”（完）

（路透社香港站Clare Jim 对此文亦有贡献）